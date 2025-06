EU-Kommission will Rüstungsinvestitionen erleichtern

STRASSBURG (dpa-AFX) - Investitionen in die Verteidigung sollen für die EU-Staaten künftig deutlich erleichtert werden. Angesichts wachsender Bedrohungen schlägt die Kommission vor, bürokratische Hürden abzubauen und den Zugang zu EU-Mitteln sowie gemeinsame Beschaffungen zu erleichtern, wie sie in einem neuen Maßnahmenpaket für den Verteidigungsbereich mitteilte. So soll die europäische Rüstungsindustrie schnell leistungsfähiger werden. Über die Vorschläge wird im Europäischen Parlament und im Rat verhandelt.

"Wir müssen unsere Anstrengungen verstärken, um die europäischen Verteidigungskapazitäten bis 2030 wiederherzustellen und eine glaubwürdige Abschreckung gegen russische Aggressionen zu schaffen", sagte der EU-Kommissar für Handel, Valdis Dombrovskis, in Straßburg.