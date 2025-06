Hexagon bringt AEON auf den Markt, einen für die Industrie entwickelten Humanoiden

Hexagon nutzt sein branchenführendes Know-how in den Bereichen Messtechnik, KI und autonome Systeme, um einen fortschrittlichen humanoiden Roboter einzuführen, der die nächste Generation der Autonomie beschleunigt

AEON kombiniert erstklassige Fortbewegung, Sensorfusion und KI-basierte räumliche Intelligenz, um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen und industrielle Anwendungsfälle zu bewältigen

Schaeffler und Pilatus werden den Humanoiden in verschiedenen Anwendungsfällen und Umgebungen testen

STOCKHOLM, 17. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Hexagon, der weltweit führende Anbieter von Messtechnik, stellt auf seinem Flaggschiff-Event Hexagon LIVE Global einen humanoiden Roboter, AEON, vor.

AEON, der von der bereits angekündigten Robotikabteilung von Hexagon auf den Markt gebracht wurde, wurde speziell entwickelt, um den realen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und den Arbeitskräftemangel zu beheben. AEON kombiniert die Weltklasse-Sensorik von Hexagon mit fortschrittlicher Fortbewegung, KI-gesteuerter Missionskontrolle und räumlicher Intelligenz, um außergewöhnliche Agilität, Vielseitigkeit sowie Aufmerksamkeit zu gewährleisten. Mit dieser leistungsstarken Kombination kann AEON ein breites Spektrum industrieller Anwendungen abdecken – von der Manipulation und Inspektion von Anlagen bis hin zur Realitätserfassung sowie Bedienerunterstützung. AEON wird dazu beitragen, die Sicherheit zu verbessern und die Autonomie in Sektoren wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, dem Transportwesen, der Fertigung, der Lagerhaltung sowie der Logistik zu fördern.

„Das Vermächtnis von Hexagon im Bereich der Präzisionsmess- und Sensortechnologien war schon immer darauf ausgerichtet, die nächste Generation der Autonomie zu ermöglichen. In den vergangenen 10 Jahren haben wir in unseren sämtlichen Geschäftsbereichen an Innovationen in der Robotik gearbeitet", so Ola Rollén, Vorstandsvorsitzender von Hexagon. „Hexagon ist eines der am besten positionierten Unternehmen der Welt, um den Bereich der humanoiden Robotik anzuführen und zu gestalten. AEON ist ein hochmoderner, industriell gefertigter Humanoid. Damit sind wir unserem Ziel einen Schritt näher gekommen, unsere Kundschaft dabei zu unterstützen, angesichts des strukturellen demografischen Wandels nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Ich bin stolz darauf, AEON zum Leben erweckt zu sehen."