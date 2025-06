WARBURG RESEARCH stuft KSB Vz auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KSB auf "Buy" mit einem Kursziel von 1010 Euro belassen. Der Hersteller von Pumpen und Armaturen sei auf gutem Wege zum Erreichen der Unternehmensziele, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Mai hätten die geschäftlichen Aktivitäten auf Jahressicht Fahrt aufgenommen./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 790EUR auf Tradegate (17. Juni 2025, 16:55 Uhr) gehandelt.