WARBURG RESEARCH stuft CEWE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Fokus des Fotodienstleisters liege auf Neuerungen, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinzu kämen Chancen, die sich aus einer Konsolidierung in der Branche ergäben./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 96,80EUR auf Tradegate (17. Juni 2025, 17:07 Uhr) gehandelt.