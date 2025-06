Steve Eisman warnt: Droht ein Handelskrieg, der die Märkte erschüttert?

"Kommt es zu einem Handelskrieg, stehen die Chancen gut, dass wir in eine weltweite Rezession rutschen", sagte Eisman gegenüber CNBC. "Es erinnert mich ein wenig an all die Bücher, die ich über den Ersten Weltkrieg gelesen habe. Niemand wollte diesen Krieg, und doch landeten die Länder durch eine Kette gegenseitiger Bündnisverpflichtungen darin. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Handelskrieg will – aber er ist durchaus möglich."

Trump stellte in den frühen Tagen seiner zweiten Amtszeit das internationale Handelssystem auf den Kopf und führte die USA in eine Phase des Protektionismus. Derzeit gilt eine 90-tägige Aussetzung sogenannter "reziproker", gegenseitiger Zölle, die Trump erlassen hatte. Japan und die EU versuchen, bis zum Ablauf dieser Frist am 9. Juli ein Abkommen zu erreichen. Andernfalls drohen deutlich höhere Zölle, die aktuell auf 10 Prozent gesenkt wurden, um Verhandlungen zu ermöglichen, wieder eingeführt zu werden – und zwar mit voller Härte.

Kanada wurde bereits mit einem Zoll von 25 Prozent auf Autos sowie 50 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte belegt. Im Fall Chinas erklärte Trump, das Handelsabkommen mit der Volksrepublik sei "unter Dach und Fach" – im Gegenzug habe China zugesagt, den USA umgehend Seltene Erden zu liefern.

Eisman betonte, wie schwer solche komplexen Verhandlungen einzuschätzen seien.

"Die Verhandlungen sind extrem kompliziert – es geht um gewaltige wirtschaftliche Einzelinteressen. Es ist komplex. Es braucht Zeit. Alles ist möglich. Ich weiß schlicht nicht, wie man das zuverlässig einschätzen soll", sagte Eisman.

Der vielbeachtete Investor erklärte zudem, dass er bei Ausbleiben eines Handelskriegs sehr optimistisch gegenüber der US-Wirtschaft und den Finanzmärkten sei.

"Wenn es keinen Handelskrieg gibt, bin ich langfristig sehr positiv für die US-Wirtschaft – und auch sehr optimistisch für die Märkte", so Eisman.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6282,89 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer