KANANASKIS (dpa-AFX) - Zu den G7-Gipfeln werden die Staats- und Regierungschefs oft auch von ihren Partnerinnen und Partnern begleitet - erstmals ist diesmal in Kanada auch Charlotte Merz dabei. Insgesamt sei das ein "familiärer Charakter", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Rande des Gipfels in Kananaskis im Interview der TV-Sender RTL und ntv. Es seien auch andere Partner dabei wie etwa der Mann von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Heiko. Man kenne sich teilweise auch schon untereinander, das seien dann sehr nette Treffen, erzählte Merz. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni habe zudem ihre Tochter dabei.

Für die mitgereisten Partnerinnen und Partner gibt es immer auch ein besonderes Programm, bei dem sie sich untereinander und mitunter auch Besonderheiten des Gastgeberlandes kennenlernen. In der Runde waren diesmal auch die Frau von Gastgeber Mark Carney, Diana Fox, sowie Yoshiko Ishiba, Ehepartnerin des japanischen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba, dabei. Zwei prominente Ehefrauen fehlten diesmal allerdings: Melania Trump und Brigitte Macron reisten nicht mit ihren Männern in die Rocky Mountains./sow/DP/jha