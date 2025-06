Hisense unterstreicht seine Marktführerschaft mit dem „HISENSE 100" Fernseher, dem weltweit führenden Modell, der in den Stadien der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 zu sehen sein wird.

QINGDAO, China, 17. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, steht weltweit im Rampenlicht: Ihre starke Botschaft „100"-TV VON HISENSE, WELTWEIT NR. 1" ist in den Stadien der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 zu sehen und unterstreicht ihre Dominanz im Bereich der Großbildschirmtechnologie.

Laut den Daten von Omdia für das erste Quartal 2025 belegte Hisense weltweit den ersten Platz beim Absatzanteil von Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (56,7 %) sowie von MiniLED-Fernsehern (29,3 %). Hisense hat in den Jahren 2023, 2024 und im ersten Quartal 2025 durchweg eine führende Position auf dem Markt für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr und hat sich dank kontinuierlicher Innovationen in den Bereichen Hintergrundbeleuchtung und Bildtechnologien an die Spitze im Bereich MiniLED gesetzt.