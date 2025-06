Globale Börsen im Minus: TecDAX stürzt ab, S&P 500 mit Lichtblicken

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.443,15 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,62%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, notiert bei 29.751,98 Punkten und fällt um 0,36%. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt sich schwächer und steht bei 16.741,66 Punkten mit einem Rückgang von 0,56%. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, verzeichnet mit einem Minus von 0,74% auf 3.803,12 Punkten den größten Verlust unter den deutschen Indizes. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average notiert bei 42.428,90 Punkten und verliert 0,13%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, steht bei 6.013,92 Punkten und gibt um 0,26% nach. Insgesamt zeigt sich an den internationalen Börsen ein durchweg negatives Bild, wobei der TecDAX mit einem Minus von 0,74% den größten Rückgang verzeichnet, während der Dow Jones mit einem Rückgang von 0,13% am stabilsten bleibt.Die Unsicherheiten an den Märkten setzen sich somit fort und belasten die Anlegerstimmung.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von MTU Aero Engines mit einem Anstieg von 1.87%. Vonovia folgt mit einem Plus von 0.86%, während BASF mit 0.45% ebenfalls im grünen Bereich bleibt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Zalando fällt um 2.47%, Commerzbank verliert 4.05% und Fresenius Medical Care hat mit einem Rückgang von 4.40% die schlechteste Performance.Im MDAX stechen K+S mit einem Anstieg von 2.71%, AIXTRON mit 2.38% und ThyssenKrupp mit 2.05% hervor, was auf eine insgesamt positive Marktstimmung hinweist.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge. Deutsche Lufthansa fällt um 2.83%, RENK Group um 2.92% und Gerresheimer verzeichnet mit -6.54% den größten Verlust.Die SDAX-Topwerte sind ebenfalls stark, angeführt von Dt. Beteiligungs AG mit 3.53%, gefolgt von MBB mit 2.12% und Amadeus FiRe mit 1.67%.Die Flopwerte im SDAX zeigen eine negative Tendenz, wobei Formycon um 3.45% fällt, Heidelberger Druckmaschinen um 3.77% und SMA Solar Technology mit einem Rückgang von 7.19% die schlechteste Performance aufweist.Im TecDAX sind AIXTRON mit 2.38%, Elmos Semiconductor mit 0.93% und CompuGroup Medical mit 0.45% die Spitzenreiter.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls Verluste, angeführt von Carl Zeiss Meditec mit -2.82%, IONOS Group mit -3.17% und Formycon, das auch hier mit -3.45% negativ auffällt.Im Dow Jones verzeichnen Chevron Corporation mit 2.05%, Salesforce mit 1.19% und IBM mit 0.85% positive Entwicklungen.Die Flopwerte im Dow Jones sind Verizon Communications mit -0.99%, Nike (B) mit -1.89% und Merck & Co mit -2.30%, die alle im Minus liegen.Die Topwerte im S&P 500 sind Jabil mit einem beeindruckenden Anstieg von 11.48%, gefolgt von Western Digital mit 3.38% und Humana mit 2.85%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Arista Networks mit -3.35%, T-Mobile US mit -3.90% und United Airlines Holdings mit -4.16%.