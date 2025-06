KORREKTUR/ROUNDUP Vielerorts Minus-Rekorde bei Schneehöhen in den Alpen Ein ungewöhnlich trockener Winter hat an vielen Bergen in den Alpen für Minus-Rekorde bei den höchsten gemessenen Schneehöhen gesorgt. So seien im Winterhalbjahr 2024/25 auf Deutschlands höchstem Skigebiet an der Zugspitze die bisher niedrigsten …