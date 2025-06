Warum das Gründer:innen- und Investor:innen-Netzwerk encourageventures ein wirtschaftspolitisches Signal sendet (FOTO)

Berlin (ots) - Wenn Kapital auf Haltung trifft, entstehen Netzwerke, die Wandel

vorantreiben - so wie encourageventures . Vor genau vier Jahren als mutige

Vision gestartet, ist es heute Deutschlands größtes zentrales Ecosystem zur

Förderung divers geführter Start-ups und Women Business Angels. Über 1.300

Gründer:innenteams und mehr als 750 Investor:innen zeigen: Es braucht mehr als

Symbolik, um Gründungsvielfalt nachhaltig zu stärken - es braucht konkrete

Strukturen, die wirken.



Wo steht Deutschland heute, wenn es um die Förderung weiblicher und diverser

Gründungsteams geht? Die Zahlen sprechen eine klare Sprache - und zeigen

zugleich den Handlungsbedarf. Eine vielfältige Start-up-Szene ist heute

wichtiger denn je. Politische Förderungen brauchen zivilgesellschaftliche

Netzwerke wie encourageventures , um Wirkung zu entfalten. Nur durch das

Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und engagierter Community kann eine echte

Veränderung gelingen.





"Wir befinden uns mitten in einer wirtschaftlichen und technologischenTransformation. Wenn wir in Deutschland nicht mutiger, diverser undzukunftsorientierter investieren, verlieren wir den Anschluss - ökonomisch wiegesellschaftlich" , betont Nina Stegmann , Co-Vorsitzende von encourageventures.Politischer Anspruch und gesellschaftliche Relevanzencourageventures verfolgt den klaren Anspruch, die deutsche und europäischeGründerszene vielfältiger und inklusiver zu gestalten, damit wertvollesInnovationspotenzial und Unternehmergeist nicht verloren gehen. Um Europa undDeutschland als Innovationsstandorte zu stärken, hat encourageventures im Januar2025 zentrale Handlungsempfehlungen in einem Positionspapier formuliert unddiese vor der neuen Legislaturperiode im Bundeswirtschaftsministeriumvorgestellt (siehe anbei das Pressekit).Kapital als Hebel für gesellschaftlichen Wandel"Wir müssen mehr privates Kapital mobilisieren. In Deutschland werden jährlichnur ca. sieben Milliarden Euro in Venture Capital investiert, das Geldvermögenbeläuft sich aber auf 9.000 Milliarden Euro. Hier liegt ein riesiges Potential.Und 40 % des Gesamtvermögens liegt in Frauenhänden, aber nur 1 % des VenturesCapitals gehen an rein weiblich Gründerinnen Teams und ca. 12 % an diversgeführte Gründerteams. Es liegt an uns, dies zu ändern - jetzt!" , erklärt InaSchlie , Co-Vorsitzende von encourageventures und Multi-Aufsichtsrätin. *Ideale Voraussetzungen für Wandel im InvestitionsverhaltenDie Voraussetzungen für eine Veränderung im Investitionsverhalten waren niebesser: Das Vermögen von Frauen in Europa ist zwischen 2018 und 2023 von 4,4 auf6,3 Billionen Euro gestiegen. Bis 2030 könnten Frauen fast die Hälfte des