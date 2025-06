ENNOVI erhält bereits zum fünften Mal in Folge die renommierte EcoVadis-Platin-Auszeichnung für Nachhaltigkeit

Die Auszeichnung unterstreicht ENNOVIs positive Wirkung auf die Technologiebranche

SINGAPUR, 17. Juni 2025 /PRNewswire/ -- ENNOVI, Spezialist für Verbindungslösungen, gibt stolz seine erneute Auszeichnung für herausragende Nachhaltigkeitsleistungen durch EcoVadis bekannt. EcoVadis ist der weltweit führende Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen. Mit der bereits fünften EcoVadis-Platinmedaille in Folge stellt ENNOVI sein konsequentes Engagement für Umweltschutz, ethische Geschäftspraktiken und soziale Verantwortung unter Beweis. Das Unternehmen gehört damit zu den besten 1 % von über 130.000 weltweit bewerteten Unternehmen.

ENNOVI konnte seine EcoVadis-Gesamtbewertung auf 85 Punkte steigern und erzielte dabei deutliche Verbesserungen in den Kategorien „Arbeit & Menschenrechte", „Ethik" sowie „Nachhaltige Beschaffung". Im vergangenen Jahr legte das Unternehmen den Fokus stärker auf Ethik, Arbeitspraktiken und Menschenrechte, intensivierte die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette und optimierte seine Umweltmanagementsysteme. Zudem wurde die bereits preisgekrönte Nachhaltigkeitsberichterstattung, die eine umfassende Darstellung der Nachhaltigkeitsleistung bietet und an globalen Standards wie GRI, SASB, TCFD und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist, weiter ausgebaut. Dies unterstreicht ENNOVIs Bekenntnis zu transparenter und Stakeholder-orientierter Kommunikation.