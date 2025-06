Die spezielle Zentralasien-Staffel von CCTV-4 Ein Fest des regionalen Austauschs und der Zusammenarbeit

Höhepunkte der Saison sind die sechsteilige Dokumentation „Home" und die fünfteilige Serie „Learning to Return", beides Koproduktionen des China Media Group's Chinese Language Global Program Center der China Media Group und ihrer Rundfunkpartner in den fünf zentralasiatischen Ländern.

„Home" ist der erste humanistische Dokumentarfilm, der im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen China und Zentralasien von den sechs Nationen gemeinsam produziert und ausgestrahlt wurde. Es beleuchtet die gemeinsame Geschichte und die aktuellen Partnerschaften, die sie verbinden, und präsentiert spannende Geschichten über grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, wissenschaftliche Innovation und Vernetzung. „Learning to Return" erzählt die Geschichten junger Menschen aus den fünf zentralasiatischen Ländern, deren Traum es war, in China zu studieren und Fähigkeiten zu erwerben, mit denen sie nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat einen Beitrag zur Belt and Road Initiative leisten können.

Durch die Präsentation von Beispielen für die Zusammenarbeit in Bereichen wie Sport, Kultur und Bildung bieten diese Sonderprogramme eine vielschichtige Perspektive auf die Bemühungen zum Aufbau einer Gemeinschaft zwischen China und Zentralasien mit einer gemeinsamen Zukunft, die auf gegenseitiger Unterstützung, gemeinsamer Entwicklung, gemeinsamer Sicherheit und dauerhafter Freundschaft basiert.

