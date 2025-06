Corvia Medical schliesst Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Millionen Dollar ab, um die Bestätigungsstudie abzuschliessen und die FDA-Zulassung des Corvia Atrial Shunt anzustreben

TEWKSBURY, Mass., 17. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Corvia Medical, Inc, ein Unternehmen, das sich der Umgestaltung der Behandlung von Herzinsuffizienz verschrieben hat, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Millionen US-Dollar durch das bestehende Investitionskonsortium des Unternehmens, bestehend aus Third Rock Ventures, General Catalyst Partners, AccelMed, Lumira Ventures und zwei strategischen Investoren, bekannt.

Die Mittel werden für den Abschluss der laufenden RESPONDER-HF-Studie verwendet, einer doppelblinden, randomisierten, scheinkontrollierten und bestätigenden Studie zum Corvia Atrial Shunt, die derzeit an mehr als 65 Institutionen auf drei Kontinenten durchgeführt wird. Es wird erwartet, dass die Studie die endgültigen unterstützenden klinischen Daten liefert, die für die FDA-Zulassung des Shunts als bahnbrechende Behandlung für Herzinsuffizienz mit erhaltener und leicht reduzierter Auswurffraktion (HFpEF/HFmrEF) erforderlich sind.

"Wir sind zutiefst dankbar für die unerschütterliche Unterstützung unserer langjährigen Investoren auf dem Weg zur FDA-Zulassung des Corvia Atrial Shunt", sagte George Fazio, CEO von Corvia Medical. Ihr Engagement unterstützt unsere Mission, diese innovative Behandlung der Herzinsuffizienz Millionen von Patienten weltweit zugänglich zu machen.

Paul LaViolette, Vorstandsvorsitzender von Corvia Medical, fügte hinzu: "Wir sind fest davon überzeugt, dass Corvia das Potenzial hat, die Landschaft der Behandlung von Herzinsuffizienz grundlegend zu verändern, und unsere Investoren teilen diese Vision. Mit diesen Ressourcen sind wir gut gerüstet, um das Unternehmen durch das Zulassungsverfahren zu führen und diese bahnbrechende Therapie auf den Markt zu bringen."

Über Herzinsuffizienz (HF) und den Corvia Atrial Shunt

Weltweit leiden mehr als 26 Millionen Menschen an Herzinsuffizienz, die meisten von ihnen an HFpEF, und sind vom größten ungedeckten klinischen Bedarf in der Herz-Kreislauf-Medizin betroffen. Der Corvia Atrial Shunt wurde entwickelt, um den erhöhten Druck im linken Vorhof (LAP), der primär zu HF-Symptomen beiträgt, zu reduzieren, indem ein Durchgang zwischen dem linken und dem rechten Vorhof geschaffen wird, wodurch HF-Ereignisse reduziert und die Lebensqualität verbessert wird. Der Corvia Atrial Shunt erhielt 2019 von der FDA den Status eines Breakthrough Device. Informationen zur Teilnahme an der RESPONDER-HF-Studie finden Sie unter https://treatmyheartfailure.com.

Informationen zu Corvia Medical, Inc.

Corvia Medical, Inc. revolutioniert die Behandlung von Herzinsuffizienz durch neuartige transkathetergestützte kardiovaskuläre Geräte. Das 2009 gegründete Privatunternehmen Corvia mit Hauptsitz in Tewksbury, MA, hat sich zum Ziel gesetzt, den Standard für die Behandlung von Herzinsuffizienz zu verändern, damit Patienten ihr Leben zurückgewinnen können. Besuchen Sie https://corviamedical.com.

