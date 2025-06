Hisense unterstreicht seine Marktführerschaft mit dem "HISENSE 100" Fernseher, dem weltweit führenden Modell, der in den Stadien der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025(TM) zu sehen sein wird.

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine führende Marke im Bereich

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, steht weltweit im Rampenlicht: Ihre

starke Botschaft "100"-TV VON HISENSE, WELTWEIT NR. 1" ist in den Stadien der

FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 zu sehen und unterstreicht ihre Dominanz im

Bereich der Großbildschirmtechnologie.



Laut den Daten von Omdia für das erste Quartal 2025 belegte Hisense weltweit den

ersten Platz beim Absatzanteil von Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale von

100 Zoll und mehr (56,7 %) sowie von MiniLED-Fernsehern (29,3 %). Hisense hat in

den Jahren 2023, 2024 und im ersten Quartal 2025 durchweg eine führende Position

auf dem Markt für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr

und hat sich dank kontinuierlicher Innovationen in den Bereichen

Hintergrundbeleuchtung und Bildtechnologien an die Spitze im Bereich MiniLED

gesetzt.





Die ULED MiniLED U7 Serie, die die Führungsposition von Hisense in den Segmenten

der 100-Zoll-Fernseher und MiniLED-Fernseher weiter ausbaut, ist für Sport- und

Spielbegeisterte konzipiert. Sie verfügt über die Mini-LED PRO-Technologie, die

einen tieferen Kontrast, eine höhere Helligkeit und feinere Bilddetails als

herkömmliche LED-Fernseher bietet. Mit einem 165-Hz-Game-Mode-Ultra und

kinoreifer Leistung bietet die U7-Serie ein noch intensiveres und

reaktionsschnelleres TV-Erlebnis, sodass Nutzer jeden Moment in vollen Zügen

genießen können.



Als offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025(TM) nutzt Hisense

die globale Bühne, um die emotionale Bindung zu Sportfans zu vertiefen und die

Sichtbarkeit der Marke zu steigern. Diese globale Dynamik wird durch die

weitreichende Präsenz des Unternehmens unterstützt, das in über 160 Ländern

tätig ist und mit 36 Industrieparks und 31 Forschungs- und Entwicklungszentren

lokale Innovationen und eine Fertigung auf Weltklasseniveau vorantreibt.



Mit innovativen Produkten und leistungsstarkem Sportmarketing hilft Hisense

Verbrauchern weltweit dabei, "den Moment zu genießen", indem es die Spannung des

Stadions in jedes Zuhause bringt.



Informationen zu Hisense



Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer

bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160

Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen

Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen

spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit den zweiten Platz bei den

Gesamtlieferungen von Fernsehern (2022-2024) und den ersten Platz im Segment der

Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023-Q12025). Als

erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025(TM) engagiert sich

Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in

Kontakt zu treten.



