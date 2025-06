KPS spricht laut Gerresheimer weiter mit Warburg Pincus

professordeluxe schrieb 11.06.25, 17:33

Gleich drei große Hedgefonds haben am 10. Juni 2025 ihre Shortpositionen reduziert. Bedeutet das das Ende der Baisse – oder nur eine Verschnaufpause?



Qube Research & Technologies Limited: Abbau trotz Kursrückgang



Qube Research hat seine Shortposition von 0,71 % auf 0,65 % gesenkt. Das ist ein klares Signal: Der algorithmisch gesteuerte Hedgefonds scheint die unmittelbare Gefahr eines stärkeren Kursverfalls geringer einzuschätzen – oder Gewinne mitzunehmen.



Bemerkenswert: Der Rückgang erfolgte an einem Tag, an dem der Kurs ohnehin nachgab. Das deutet darauf hin, dass Qube mit weiteren Verlusten nicht rechnet – ein Hoffnungsschimmer für Long-Investoren.



WorldQuant & Squarepoint: Ebenfalls auf Rückzug



Auch andere Big Player scheinen vorsichtiger zu werden. WorldQuant reduzierte von 0,69 % auf 0,59 % und Squarepoint Ops LLC von 0,60 % auf 0,56 %. Auch hier: kleine Bewegungen mit potenziell großer Aussagekraft.



Diese Rücknahmen erfolgen nicht isoliert. In der Hedgefonds-Welt gelten parallele Bewegungen als starkes Sentiment-Signal – offenbar mehren sich die Zweifel, ob die Wette gegen Gerresheimer noch lohnenswert ist.



https://www.aktiencheck.de/analysen/Artikel-Gerresheimer_Aktie_Hedgefonds_verlieren_Mut_Startschuss_fuer_Gegenbewegung-18657338