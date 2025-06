Israel macht im Iran 'Drecksarbeit' für uns

KANANASKIS (dpa-AFX) - Aus Sicht von Bundeskanzler Friedrich Merz macht Israel im Krieg mit dem Iran derzeit "die Drecksarbeit" für den ganzen Westen. Das machte der CDU-Politiker in einem ZDF-Interview am Rande des G7-Gipfels in Kanada deutlich. "Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen", sagte er. "Wir hätten sonst möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen und dann möglicherweise noch mit einer Atomwaffe in der Hand." Merz verwies dabei auch auf iranische Drohnenlieferungen für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Merz hält es für noch offen, ob US-Präsident Donald Trump seinem Militär befiehlt, an der Seite Israels in den Krieg einzugreifen. "Es gibt offensichtlich noch keine Entscheidung der amerikanischen Regierung", sagte er dem Sender Welt TV. Diese würde "wohl erst in naher Zukunft getroffen", fügte Merz hinzu. "Es hängt jetzt auch sehr davon ab, wie weit das Mullah-Regime bereit ist, an den Verhandlungstisch zurückzukehren."