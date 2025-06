Huawei belegt im ersten Quartal Platz 1 auf dem globalen Markt für am Handgelenk getragene Geräte

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - H u awei-Wearables übertreffen 200 Millionen

ausgelieferte Geräte



Gemäß den neuesten IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker-Daten hat

Huawei im ersten Quartal 2025 die Spitzenposition auf dem globalen Markt für am

Handgelenk getragene Geräte erobert, dabei sein robustes Wachstum beibehalten

und seine Führungsposition beim Auslieferungsvolumen in China behauptet. Darüber

hinaus hat Huawei seit dem 5. Juni 2025 weltweit insgesamt mehr als 200

Millionen Wearables ausgeliefert.



Fünf Produktreihen für die vielfältigen Anwendungsszenarien globaler Nutzer







umfassende Sport- und Gesundheitsfunktionen sowie effiziente und praktische

intelligente Erfahrungen. Huawei hat fünf Produktreihen entwickelt, die auf

unterschiedliche Nutzerbedürfnisse zugeschnitten sind und die vielfältigen

Anforderungen aller Nutzergruppen erfüllen - von Smart Living über

wissenschaftliches Training bis hin zum Gesundheitsmanagement.



Die HUAWEI WATCH Series ist mit modernster Smart-Technologie ausgestattet,

verfügt über eigenständige Anruffunktionen und intelligente

Fahrzeugsteuerungsfunktionen und ermöglicht so einen effizienten, intelligenten

Lebensstil. Die neu eingeführte HUAWEI WATCH 5 bietet mehr Intelligenz,

Effizienz und Komfort. Sie ist mit der innovativen Multi-Sensing-Technologie

X-TAP ausgestattet und eröffnet neue Dimensionen in der Gesundheitsüberwachung

und taktilen Interaktion. Die HUAWEI WATCH FIT Series erfüllt mit ihrem

schlanken Design und umfangreichen Sportfunktionen die Anforderungen an ein

leichtes Gerät und ermöglicht es den Nutzern, ihren Alltag in vollen Zügen zu

genießen. Die HUAWEI WATCH GT Series vereint eine außergewöhnliche Akkulaufzeit

mit modischem Design und professionellen Sport- und Gesundheitsfunktionen und

dient somit als umfassender Fitnesscoach am Handgelenk.



Für Nutzer, die Grenzen überschreitenmöchten und sich extremen Herausforderungen

stellen, bietet die HUAWEI WATCH Ultimate Series ultimative Zuverlässigkeit dank

ihrer robusten Konstruktion, fortschrittlichen Sportmodi, darunter

professionelle Tauchfunktionen bis zu 100 Metern Tiefe und

Outdoor-Expeditionsfunktionen, sowie einem fortschrittlichen Golfplatzmodus, um

den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden.



Außerdem hat Huawei innovative Lösungen für die Herausforderungen bei der

Behandlung von Bluthochdruck entwickelt und mit der HUAWEI WATCH D Series einen

Durchbruch bei der Technologie zur Blutdruckmessung am Handgelenk erzielt. Dank

seiner bahnbrechenden Funktion zur dynamischen 24-Stunden-Blutdruckmessung Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Die Wearables von Huawei vereinen modisches Design, professionelle undumfassende Sport- und Gesundheitsfunktionen sowie effiziente und praktischeintelligente Erfahrungen. Huawei hat fünf Produktreihen entwickelt, die aufunterschiedliche Nutzerbedürfnisse zugeschnitten sind und die vielfältigenAnforderungen aller Nutzergruppen erfüllen - von Smart Living überwissenschaftliches Training bis hin zum Gesundheitsmanagement.Die HUAWEI WATCH Series ist mit modernster Smart-Technologie ausgestattet,verfügt über eigenständige Anruffunktionen und intelligenteFahrzeugsteuerungsfunktionen und ermöglicht so einen effizienten, intelligentenLebensstil. Die neu eingeführte HUAWEI WATCH 5 bietet mehr Intelligenz,Effizienz und Komfort. Sie ist mit der innovativen Multi-Sensing-TechnologieX-TAP ausgestattet und eröffnet neue Dimensionen in der Gesundheitsüberwachungund taktilen Interaktion. Die HUAWEI WATCH FIT Series erfüllt mit ihremschlanken Design und umfangreichen Sportfunktionen die Anforderungen an einleichtes Gerät und ermöglicht es den Nutzern, ihren Alltag in vollen Zügen zugenießen. Die HUAWEI WATCH GT Series vereint eine außergewöhnliche Akkulaufzeitmit modischem Design und professionellen Sport- und Gesundheitsfunktionen unddient somit als umfassender Fitnesscoach am Handgelenk.Für Nutzer, die Grenzen überschreitenmöchten und sich extremen Herausforderungenstellen, bietet die HUAWEI WATCH Ultimate Series ultimative Zuverlässigkeit dankihrer robusten Konstruktion, fortschrittlichen Sportmodi, darunterprofessionelle Tauchfunktionen bis zu 100 Metern Tiefe undOutdoor-Expeditionsfunktionen, sowie einem fortschrittlichen Golfplatzmodus, umden Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden.Außerdem hat Huawei innovative Lösungen für die Herausforderungen bei derBehandlung von Bluthochdruck entwickelt und mit der HUAWEI WATCH D Series einenDurchbruch bei der Technologie zur Blutdruckmessung am Handgelenk erzielt. Dankseiner bahnbrechenden Funktion zur dynamischen 24-Stunden-Blutdruckmessung