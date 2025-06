Irans Raketeneinheiten nach Osten verdrängt

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat iranische Raketeneinheiten nach Darstellung des Militärs mit ihren heftigen Angriffen vom Westen des Irans weiter in Richtung Osten verdrängt. "Nun konzentrieren sie sich auf die Versuche, von Isfahan aus zu schießen", sagte der israelische Militärsprecher Effie Defrin in einer Videoansprache mit Blick auf iranische Raketeneinheiten. Die israelische Armee greife dort weiter Raketenlager an.

Rund 60 Kampfjets hätten in den vergangenen Stunden Raketenabschussrampen angegriffen. Ziel der Angriffe sei es, eine nukleare Aufrüstung des Irans zu verhindern und das Raketenprogramm zu zerstören.

Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren./le/DP/he