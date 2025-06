30 Stunden Verzögerung

BONN (dpa-AFX) - Die UN-Klimakonferenz in Bonn hat mit langwierigen Querelen über die Tagesordnung begonnen. Dadurch verzögerte sich die offizielle Eröffnungssitzung um 30 Stunden. UN-Klimachef Simon Stiell sprach am Abend von einer "Blockade", die jetzt aber mit einem Kompromiss beigelegt worden sei. Nun müsse man in den verbleibenden acht Tagen Tempo machen, mahnte Stiell. Die Konferenz in Bonn mit mehr als 5000 Delegierten bereitet die nächste Weltklimakonferenz im November in Brasilien vor.

