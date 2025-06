Menschen sollen Tel Aviv und Haifa verlassen

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte hat Menschen zum Verlassen der Großstädte Tel Aviv und Haifa aufgefordert. Die Bewohner seien angehalten, "diese Gebiete zu verlassen, um ihr Leben zu retten", sagte Abdolrahim Mussawi laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars. Es stünden "Strafaktionen" bevor. Aus Israel wurde der Aufruf zunächst nicht kommentiert.

Der Iran hat auch heute erneut mehrere Salven von Raketen auf Israel abgefeuert. Im Gegenzug griff auch Israel in Teheran und anderen iranischen Städten erneut an. Bisher beträgt die Zahl der seit Freitag bei Angriffen in Israel getöteten Menschen 24. Mehr als 600 Menschen seien seitdem verletzt worden, hieß es zuletzt von einer israelischen Sprecherin. Im Iran sind bisher mehr als 200 Menschen gestorben./apo/DP/he