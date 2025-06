Patrick Wendeler (BP) ist neuer Vorsitzender bei en2x / Vorstandswahlen beim Wirtschaftsverband Fuels und Energie (FOTO)

Zickzick11 schrieb 12.06.25, 07:00

ja in der letzten Zeit ist Öl etwa 12-13% vom Tief teurer geworden, aber der Dollar ist 10% abgekackt. Macht für Shell nur 2-3% mehr Einnahme in Euro oder Pfund. Gut für den Aktienrückkauf, der wird in Euro/Pfund billiger, die Dividende wird in Dollar begeben und sinkt somit für die Aktionäre.