Graphite One wird im Zuge der Priorisierung von FAST-41-Projekten für kritische Mineralien durch den Federal Permitting Council hervorgehoben

Das Projekt Graphite Creek von G1 ist das erste Bergbauprojekt in Alaska, das im FAST-41-Transparency-Dashboard aufgeführt ist, und eines von insgesamt sechs Bergbauprojekten

17. Juni 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSX‐V: GPH; OTCQX: GPHOF) („Graphite One“, „G1“ oder das „Unternehmen“) begrüßt die Nutzung des „Fixing America‘s Surface Transportation Act“, bekannt als „FAST-41“, zur Straffung des Genehmigungsverfahrens für Projekte im Bereich kritischer Ressourcen und Infrastruktur im Rahmen der Umsetzung des Präsidialerlasses „Immediate Measures to Increase Domestic Mineral Production“ (Sofortmaßnahmen zur Steigerung der heimischen Mineralproduktion) vom 20. März 2025.

G1 wurde in aktuellen Medienberichten als Entwickler eines von sechs Bergbauprojekten genannt, die in das FAST-41-Permitting-Dashboard aufgenommen werden sollen, das vom Federal Permitting Improvement Steering Council („Permitting Council“) verwaltet wird. Das Unternehmen gab Anfang dieser Woche bekannt, dass es in die 60-tägige Phase des FAST-41-Genehmigungsverfahrens eingetreten ist, um den koordinierten Projektplan („CPP“) für Graphite Creek und einen detaillierten Zeitplan für die Genehmigungen zu entwickeln.

Der Washington Examiner zitiert Emily Domenech, „die neu ernannte Leiterin des {Permitting} Council...“, die dessen Rolle als „Sherpa für Unternehmen, die Projekte initiieren möchten“ beschreibt. „Mein Ziel ist es, in den ersten zwei Jahren der Trump-Regierung so viele Projekte wie möglich in die Bauphase zu bringen.“

Das FAST-41-Federal-Permitting-Dashboard und die entsprechenden Ankündigungen finden Sie hier.

„Die Nutzung und Ausweitung des FAST-41-Programms durch die Regierung zeigt ihr Engagement für eine rasche Stärkung der Lieferketten für kritische Mineralien in den USA“, sagte Anthony Huston, CEO von Graphite One. „Wir sind stolz darauf, das erste Bergbauprojekt in Alaska zu sein, das im Federal Permitting Dashboard aufgeführt ist. Wir glauben, dass diese Fokussierung auf die Straffung des Genehmigungsprozesses unsere Bemühungen um den Aufbau einer vertikal integrierten inländischen Lieferkette für Graphit beschleunigen wird, da die Vereinigten Staaten mit einer wachsenden Nachfrage und globalen Marktvolatilität konfrontiert sind.“