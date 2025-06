17. Straits Forum - Lesekonferenz der Taiwanstraße beginnt in Fuzhou

Fuzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Eröffnungszeremonie des 17. Straits Forum -

Am Vormittag des 12. Juni startete in Fuzhou die Lesekonferenz der Taiwanstraße.

Unter der Leitung der chinesischen Verlegervereinigung, der chinesischen

Vereinigung für den Vertrieb von Büchern und Zeitschriften und der chinesischen

Vereinigung für Veröffentlichungen und Werbung wurde die Veranstaltung gemeinsam

von der Straits Publishing & Distributing Group, der Ye Shengtao Research

Association of China und anderen Organisationen ausgerichtet.



Als bedeutende Veranstaltung zum kulturellen Austausch zwischen beiden Seiten

der Taiwanstraße mit dem Schwerpunkt auf der Förderung des Lesens im ganzen Land

stand die Konferenz unter dem Motto "Verbindung über die Meerenge hinweg,

Aufbruch in Richtung Ozean" und zog zahlreiche Vertreter aus dem Verlagswesen,

Redakteure, Schriftsteller, Lehrkräfte und Studierende sowie junge Menschen von

beiden Seiten der Taiwanstraße an. Dieses Treffen hat neue Brücken für den

Austausch von Publikationen und die Bewahrung des kulturellen Erbes zwischen

beiden Seiten der Taiwanstraße geschlagen.





Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden Publikationen zur Meereskultur vorgestellt,

die Archivsammlung zu den Beziehungen zwischen Fujian und Taiwan während der

Republik China vorgestellt und gespendet sowie mehrere Projekte unterzeichnet.

Gleichzeitig fanden dort Veranstaltungen statt, unter anderem:



- Ausstellung und Preisverleihung des KI-Kurzfilmfestivals für junge Menschen

von beiden Seiten der Taiwanstraße

- Preisverleihung des Aufsatzwettbewerbs "Gemeinsames Lesen" und Start des

Forschungscamps

- In den Expertenvorträgen erkundeten renommierte Schriftsteller und

Medienexperten von beiden Seiten der Taiwanstraße aus unterschiedlichen

Perspektiven neue Wege für die integrierte Entwicklung der Kultur der

Taiwanstraße und boten dem Publikum einen intellektuellen Leckerbissen.



Die Konferenz, die vom 12. Juni bis Ende Juli unter stattfindet, hat ein

hybrides Online-Offline-Format und bietet eine Reihe von Aktivitäten, wie z. B:



- "Intelligenz der Zukunft: Rundtischgespräch über das Publizieren und Lesen in

der KI-Ära"

- "1. KI-Kurzfilmvorführung für junge Menschen von beiden Seiten der

Taiwanstraße & Yunzhou-Salon"

- "2025 Studiencamp ,Gemeinsames Lesen großer Bücher'"

- "2025 Leser-Karneval zur Taiwanstraße"



Durch Expertengespräche, Lesungen, Leseraustausch und Buchausstellungen soll die

Veranstaltung die kulturellen Beziehungen zwischen beiden Seiten der

Taiwanstraße vertiefen, das gegenseitige Vertrauen in die chinesische Kultur

stärken und dem kulturellen Austausch zwischen beiden Seiten neue Impulse

verleihen.



