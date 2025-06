Identiv präsentiert DPP-Innovationen im Bereich intelligente Verpackungen auf dem AIPIA & AWA Smart Packaging World Congress 2025

SANTA ANA, Kalifornien, 17. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Identiv, Inc . (NASDAQ: INVE), ein weltweit führender Anbieter von RFID- und BLE-fähigen Internet-of-Things-Lösungen (IoT), wird seine neuesten intelligenten Verpackungslösungen für digitale Produktpässe (DPPs) und Lieferkettenintelligenz auf dem AIPIA & AWA Smart Packaging World Congress 2025 vom 23. bis 24. Juni 2025 in Amsterdam vorstellen. Diese NFC- und BLE-fähigen Verpackungslösungen ermöglichen es Marken, die Herkunft ihrer Produkte zu verfolgen, gesetzliche Vorschriften einzuhalten, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und direkt mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten.

Der AIPIA & AWA Smart Packaging World Congress 2025 ist die weltweit führende Veranstaltung für die neuesten Innovationen im Bereich aktiver und intelligenter Verpackungen. Der jährliche Kongress bringt führende Branchenvertreter, Technologieinnovatoren und globale Markeninhaber zusammen, um zu erörtern, wie intelligente Verpackungen Marken, Lieferketten und Nachhaltigkeitsbemühungen verändern.

Im Rahmen des World Congress 2025 wird Identiv an seinem Stand gemeinsam mit dem DPP-SaaS-Unternehmen Narravero eine interaktive Demonstration zum Thema „Build Your Own DPP" (Erstellen Sie Ihr eigenes DPP) anbieten. Diese praktische Demo führt die Teilnehmer in die Grundlagen von DPP ein und zeigt, wie schnell und einfach die Technologie implementiert werden kann.

Außerdem wird Identiv gemeinsam mit Narravero, STMicroelectronics, AmbAI, NFC Forum und Tag-N-Trac eine Podiumsdiskussion zum Thema DPP veranstalten. Das Panel wird die starke Synergie zwischen intelligenten Verpackungen und digitalen Produktpässen untersuchen und die Auswirkungen auf die Zukunft der Verpackungsinnovation und die Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette beleuchten.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unseren Partnern auf dem World Congress 2025 vertreten zu sein. Intelligente Verpackungen und DPPs haben sich zu geschäftskritischen Instrumenten entwickelt, die Unternehmen weltweit aktiv einsetzen, um die Transparenz ihrer Lieferketten und ihre betriebliche Effizienz zu steigern", erklärte Klaus Simonmeyer, Vice President bei Identiv. „Identiv ist stolz darauf, an der Spitze dieser Transformation zu stehen und gemeinsam mit unseren Partnern skalierbare IoT-Lösungen für intelligente Verpackungen und DPPs zu entwickeln."