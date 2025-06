Der Tongji Day und das Tongji-German Symposium 2025 prägen die chinesisch-europäische grüne Zusammenarbeit

BERLIN, 17. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Der Tongji Day und das Tongji-German Symposium 2025 wurden am 13. Juni 2025 erfolgreich in Berlin abgehalten und markieren einen bedeutenden Meilenstein in der Förderung einer nachhaltigen Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland. Das Forum wurde von der Tongji-Universität ausgerichtet und vom Tongji SEM German-Sino Center organisiert. Im Mittelpunkt standen „New Pathways for Sustainable Transformation: Sino-German Cooperation for a Greener Future". (Neue Wege für eine nachhaltige Transformation: Die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit für eine grünere Zukunft)

Professor FANG Shou'en, Vorsitzender des Universitätsrats, hob die zentrale Rolle der Tongji-Universität als Brücke zwischen China und Deutschland seit über einem Jahrhundert hervor und betonte ihre Strategie zur Förderung der Digitalisierung, grünen Innovation und interdisziplinären Zusammenarbeit, um globale Herausforderungen zu bewältigen.