Das war nix! FMC-Aktie geht nach Kapitalmarkttag baden

Fresenius Medical Care gab bekannt, bis 2030 eine branchenführende Marge im mittleren Zehner-Prozentbereich zu erzielen. Diese Prognose wurde von Analysten wie James Vane-Tempest von Jefferies grundsätzlich positiv aufgenommen. Doch der Experte merkte an, dass die Markterwartung bei etwa 12 Prozent liegt, was die Ambitionen von FMC als eher zurückhaltend erscheinen lässt. Besonders fehlte den Marktbeobachtern eine detaillierte Umsatzprognose. Ein entscheidender Punkt, der bei der Veranstaltung von Analysten weiter hinterfragt wurde.

Analyst Graham Doyle von der UBS äußerte sich insgesamt positiv zu den geplanten Maßnahmen. Er lobte das Margenziel von FMC als deutlich über den Erwartungen und wertete das angekündigte Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu einer Milliarde Euro als grundsätzlich zufriedenstellend. Doch auch Doyle stimmte mit anderen Analysten überein, dass die fehlenden mittelfristigen Umsatzziele den Gesamtplan unvollständig erscheinen ließen.

David Adlington von JPMorgan ging in seinem Kommentar noch einen Schritt weiter. Er hatte bereits Anfang Juni die Umsatzentwicklung als einen der Hauptgründe genannt, warum er für FMC eher vorsichtig bleibe. Seit der Pandemie und weiteren Herausforderungen in den vergangenen Jahren sei das Unternehmen zunehmend auf Kosteneinsparungen angewiesen, um Gewinne zu erzielen. Doch diese Einsparungen, so Adlington, seien begrenzt, was langfristig eine nachhaltige Wachstumsstrategie erschwert.

Um dieser Problematik entgegenzuwirken, verlängerte FMC sein Sparprogramm nun um zwei Jahre. Bis 2027 soll das Unternehmen insgesamt 1,05 Milliarden Euro einsparen – 300 Millionen Euro mehr als ursprünglich bis Ende 2025 geplant. Dennoch bleibt die Frage offen, ob diese Maßnahmen ausreichen werden, um das Unternehmen auf Kurs zu bringen und die Anleger langfristig zu überzeugen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion