Neue Veröffentlichung von C-Path in Nature Reviews Drug Discovery zeigt auf, wie man die regulatorischen Auswirkungen von konsortialbasierten Projekten maximieren kann

Brüssel und Amsterdam (ots/PRNewswire) - Die Innovative Health Initiative (IHI)

und das Critical Path Institute® (C-Path) gaben heute die Veröffentlichung eines

von Fachleuten begutachteten Artikels in Nature Reviews Drug Discovery bekannt,

in dem Erkenntnisse aus globalen Konsortien, die in den letzten zwei Jahrzehnten

von mehreren Interessengruppen ins Leben gerufen wurden, um Hindernisse bei der

Arzneimittelentwicklung zu beseitigen, hervorgehoben werden. Der Beitrag mit dem

Titel "Delivering regulatory impact from consortium-based projects"

(Regulatorische Auswirkungen von konsortialbasierten Projekten) stellt einen

gemeinsamen Ansatz zur Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen bei der

Entwicklung von Instrumenten zur Unterstützung regulatorischer Entscheidungen

vor.



Die Autoren stützen sich auf die Erfahrungen aus branchenübergreifenden

Partnerschaften und betonen, dass Zusammenarbeit allein nicht ausreicht, um die

Arzneimittelentwicklung entscheidend zu beschleunigen. Zu den wichtigsten

Aspekten zur Maximierung der regulatorischen Wirkung zählen eine frühzeitige

Einbindung der Regulierungsbehörden, klare Beweisstandards und eine langfristige

Planung für den Datenzugang und die Nachhaltigkeit.







koordinierter, sektorübergreifender Bemühungen, um Innovationen für Patienten

voranzutreiben, die seit langem unterversorgt sind", sagte Cécile Ollivier,

Vizepräsidentin für globale Angelegenheiten bei C-Path. "Durch die Abstimmung

der Interessen aller Beteiligten und den Abbau technischer und regulatorischer

Hindernisse können wir die Landschaft der Arzneimittelentwicklung neu

gestalten."



Da die Regulierungswissenschaft eine immer zentralere Rolle dabei spielt,

Innovationen in Vorteile für Patienten umzusetzen, betonen die Autoren, wie

wichtig es ist, regulatorische Fragen strukturiert und strategisch anzugehen,

und zwar von den frühesten Phasen der Projektplanung bis hin zur

Nachprojektphase.



"Wir arbeiten gemeinsam daran, spannende Fortschritte in der

Gesundheitsforschung und -innovation in echte Vorteile für Menschen und

Patienten umzusetzen", sagte Nathalie Seigneuret, leitende wissenschaftliche

Projektmanagerin bei IHI. "Regulierungswissenschaft spielt dabei eine

entscheidende Rolle, und wir hoffen, dass dieses Papier dazu beitragen wird,

dass Projekte Ergebnisse liefern, die den Anforderungen der Regulierungsbehörden

entsprechen."



In Anlehnung an den IHI-Leitfaden für Antragsteller und Projektkonsortien zu Seite 1 von 4 Seite 2 ►





"Diese Arbeit unterstreicht die Dringlichkeit - und Machbarkeit - globalkoordinierter, sektorübergreifender Bemühungen, um Innovationen für Patientenvoranzutreiben, die seit langem unterversorgt sind", sagte Cécile Ollivier,Vizepräsidentin für globale Angelegenheiten bei C-Path. "Durch die Abstimmungder Interessen aller Beteiligten und den Abbau technischer und regulatorischerHindernisse können wir die Landschaft der Arzneimittelentwicklung neugestalten."Da die Regulierungswissenschaft eine immer zentralere Rolle dabei spielt,Innovationen in Vorteile für Patienten umzusetzen, betonen die Autoren, wiewichtig es ist, regulatorische Fragen strukturiert und strategisch anzugehen,und zwar von den frühesten Phasen der Projektplanung bis hin zurNachprojektphase."Wir arbeiten gemeinsam daran, spannende Fortschritte in derGesundheitsforschung und -innovation in echte Vorteile für Menschen undPatienten umzusetzen", sagte Nathalie Seigneuret, leitende wissenschaftlicheProjektmanagerin bei IHI. "Regulierungswissenschaft spielt dabei eineentscheidende Rolle, und wir hoffen, dass dieses Papier dazu beitragen wird,dass Projekte Ergebnisse liefern, die den Anforderungen der Regulierungsbehördenentsprechen."In Anlehnung an den IHI-Leitfaden für Antragsteller und Projektkonsortien zu