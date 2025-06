Nordic Semiconductor baut mit der Übernahme von Neuton.AI seine Führungsposition im Bereich Edge-KI aus

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Mit der bahnbrechenden nRF54-Serie von Nordic

und der automatisierten TinyML-Plattform von Neuton.AI wird extrem effizientes

und benutzerfreundliches maschinelles Lernen (ML) am Netzwerkrand verfügbar.



Nordic Semiconductor (https://www.nordicsemi.com/) , der weltweit führende

Anbieter von extrem stromsparenden Lösungen für die drahtlose Konnektivität, hat

heute die Übernahme der geistigen Eigentumsrechte und Kerntechnologien von

Neuton.AI bekannt gegeben, einem Pionier im Bereich vollautomatischer

TinyML-Lösungen für Edge-Geräte. Dies läutet eine neue Ära des ML am

Netzwerkrand ein, indem die branchenführenden ultra-stromsparenden Wireless-SoCs

der nRF54-Serie von Nordic mit dem revolutionären neuronalen Netzwerk-Framework

von Neuton kombiniert werden, um selbst ressourcenbeschränkte Geräte mit

skalierbarer, leistungsstarker KI auszustatten.





"Dies ist ein Generationssprung in Bezug auf die Rechenleistung und Effizienzeingebetteter Systeme", erklärte Vegard Wollan, Geschäftsführer undVorstandsvorsitzender von Nordic Semiconductor. "Durch die Kombination derführenden Position von Nordic im Bereich energiesparender Funktechnologie mitder hochmodernen TinyML-Plattform von Neuton.AI ermöglichen wir Entwicklern,eine neue Klasse von ständig aktiven, KI-gestützten Geräten auf den Markt zubringen - schneller, kleiner und energieeffizienter als je zuvor."Ein Sprung in der skalierbaren, zugänglichen IntelligenzDer bahnbrechende technologische Fortschritt von Neuton.AI (https://neuton.ai/)liegt in seiner vollständig automatisierten Plattform, die ML-Modelle mit einerGröße von in der Regel weniger als 5 KB erstellt - bis zu zehnmal kleiner undschneller als andere Ansätze. Dank ihrer außergewöhnlichenBenutzerfreundlichkeit erfordern diese Modelle keine manuelle Abstimmung oderDatenwissenschaftskenntnisse und ermöglichen eine schnelle Bereitstellung auf8-, 16- und 32-Bit-MCUs.Durch sein innovatives neuronales Netzwerk-Framework, das automatischultrakleine Modelle ohne vordefinierte Architekturen erstellt, bietet Neuton.AIeine präzise, energieeffiziente und schnelle KI für Edge-Anwendungen in denBereichen Konsumgüter, Gesundheitswesen und Industrie - und das beigleichzeitiger Schonung wertvoller Geräte- und Systemressourcen wie Strom undCodespeicher.Geringer Stromverbrauch trifft auf Rechenintelligenz"Wir sind stolz darauf, die leistungsstarke Kombination aus derfortschrittlichen ML-Technologie von Neuton und der Performance der extremstromsparenden nRF54-Serie von Nordic zu ermöglichen und damit die Möglichkeiten