Yingli Solar veröffentlicht ESG-Jahresbericht

BAODING, China, 18. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Vor kurzem hat Yingli Energy Development Co., Ltd. (im Folgenden „Yingli Solar") seinen ESG-Bericht 2024 veröffentlicht und wurde von der Asian PV Industry Association (APVIA) während der SNEC-Veranstaltung in Shanghai in die Liste der 100 weltweit führenden Unternehmen im Bereich ESG im Bereich neue Energien aufgenommen.

Yingli Solar hat sich seit langem einem grünen, kohlenstoffarmen Entwicklungsweg verschrieben und damit sein Engagement für eine nachhaltige Entwicklung unter Beweis gestellt und die Verantwortung eines staatlichen Unternehmens vorbildlich wahrgenommen. Dieses Jahr veröffentlicht das Unternehmen seinen dritten ESG-Bericht in Folge. Dem Bericht zufolge hat Yingli Solar im Jahr 2024 bedeutende Meilensteine im Bereich Umweltschutz erreicht und seinen Gesamtenergieverbrauch pro Einheit im Vergleich zu 2023 um 3.062 kWh/MW gesenkt. Das Unternehmen sparte außerdem monatlich 4.000 Tonnen Wasser und jährlich 1,31 Millionen kWh Strom ein. In Bezug auf die Qualitätskontrolle konnte das Unternehmen eine Produktqualifizierungsrate von 100 % und eine Kundenzufriedenheitsrate von 96,17 % vorweisen.