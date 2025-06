Indiens Trend von kommerziellen Geschäftszentren zu globalen Geschäftsvierteln

Erstmals errichtet Bharti Real Estate, das zu Bharti Enterprises gehört, zusammen mit Worldmark das erste integrierte Geschäftsviertel ohne Grenzen in Indien. Nach umfangreicher Prüfung anhand der Kriterien für einen Global Business District (GBD) werden mehr als 1,6 Millionen Quadratmeter vermietbare Fläche in der Nähe des internationalen Flughafens errichtet.

In diesem GBD werden täglich 0,2 Millionen Mitarbeiter in und im Umfeld von Worldmark tätig sein. Worldmark wird ein Talent-Hub werden – ein primäres Ziel der Global Business Districts (GBDs) rund um den Globus – dank seiner schnellen Verkehrsanbindung, die eine Fahrt von 100 km in weniger als einer Stunde ermöglicht.

Dieser GBD wird auch The Mall at Worldmark bieten, die Ende 2027 eröffnet werden soll – die erste unterhaltungsorientierte Shoppingmall in Indien mit exklusivem Luxus-Einkaufszentrum – The Haute District – neben der größten überdachten Unterhaltungsstätte des Landes.

GURGAON, Indien, 18. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Die Bharti Group ist einer der führenden indischen Konzerne mit Beteiligungen in den Branchen Telekommunikation, digitale Infrastruktur, Weltraumkommunikation, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Gastgewerbe, Fertigung und Lebensmittelverarbeitung. Bharti Airtel, das Aushängeschild der Unternehmensgruppe, hat sich seitdem zu einem der weltweit führenden Anbieter von Kommunikationslösungen mit über 550 Millionen Kunden in 15 Ländern in Indien und Afrika entwickelt. Bharti Airtel gehört zu den drei größten Mobilfunkbetreibern weltweit, und seine Netze versorgen mehr als zwei Milliarden Menschen.

In der indischen Hauptstadt ist Worldmark eine bekannte Adresse. Bharti Real Estate, die Immobiliensparte von Bharti Enterprises und Eigentümerin von Worldmark, plant den Bau des landesweit besten globalen Geschäftsviertels in Aerocity, Neu-Delhi, und erweitert damit sein Worldmark-Portfolio um mehr 1,6 Millionen Quadratmeter vermietbare Fläche im Rahmen einer Investition von rund zwei Milliarden US-Dollar. Bei früheren Untersuchungen wurden die drei wichtigsten globalen Attraktivitätsfaktoren von Global Business Districts (GBDs) ermittelt: Talentkonzentration, Unternehmenseffizienz und sofortige Konnektivität, aber auch soziale Infrastruktur, Wellness und Nachhaltigkeit.