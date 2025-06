Anlässlich der weltweiten Vorregistrierung hat Netmarble das erste Teaser-Video des Spiels veröffentlicht. Spieler können sich über die offizielle Website des Spiels, Google Play und den Apple App Store vorregistrieren. Zum Start erhalten alle Spieler kostenlosen Zugang zu zwei Reittieren und allen Haustieren im Spiel.

In StoneAge: Pet World begeben sich die Spieler auf eine epische Reise, um der ultimative Haustier-Trainer zu werden, indem sie eine breite Palette von Haustieren sammeln, aufziehen und bekämpfen, darunter Fan-Lieblinge wie Mogaros, Veldor und Yangidon. Das Spiel bietet eine tiefgreifende strategische Anpassung, die es den Spielern ermöglicht, massive Kampfdecks mit bis zu sechs Trainern und 18 Haustieren - insgesamt 24 Einheiten - zusammenzustellen. Jeder Trainer und jedes Haustier verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die eine breite Palette von taktischen Kombinationen ermöglichen.

Klassische Funktionen des Originals, wie das Reiten von Tieren, das Fangen und hybride Trainer-Tier-Kampfstrategien, wurden für ein modernes Publikum überarbeitet. Die Spieler können auch neue Gameplay-Systeme wie Clans für kooperative Stammesbildung und epische Boss-Raids „Advent Battle" genießen, bei denen bis zu 100 Haustiere gleichzeitig kämpfen können.

Weitere Updates zur weltweiten Vorregistrierung für StoneAge: Pet World werden auf der offiziellen Website veröffentlicht.

Informationen zu Netmarble Corporation

Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling: ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com.

