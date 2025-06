KI-Bot Gemini kann aufschließen!

Der aktuelle KI-Boom verschafft fünf Konzernen der "Magnificent Seven" gute Wachstumszahlen. Neben Nvidia profitieren auch Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet. Ein Wettbewerbsvorteil bei Alphabet ist der Zugang zu Daten. Milliarden Suchanfragen, Daten, YouTube-Nutzung - jede Interaktion verfeinert die KI und vergrößert den Abstand zur Konkurrenz. Alphabets KI-Chatbot "Gemini" ist bereits in 15 Google-Produkten mit jeweils über 500 Millionen Nutzern integriert. Dabei kann die kostenfreie Version von Gemini mit der kostenfreien Version von ChatGPT leicht mithalten oder diese mittlerweile sogar übertreffen. Features wie "AI Overviews" fassen Suchergebnisse automatisch zusammen, "AI Mode" erstellt Reports. Verlage berichten bereits über stark sinkende Nutzerzahlen.

Der nach oben strebende Aktienkurs von Alphabet basierte auf der Dominanz der Suchmaschine Google und ihrer aktuellen Verfeinerung durch den KI-Bot "Gemini". Steigende Zinsen in den dominierenden Ökonomien USA und Europa begannen am Kurs zu nagen, wodurch die Aktie von Anfang Dezember 2021 bis Anfang November 2022 um rund 46 Prozent einbrach. Die Anfang Februar 2023 beginnende Erholung führte den Aktienkurs bis zum Hoch bei 208,70 US-Dollar am 4. Februar 2025. Mit den am selben Tag nachbörslich veröffentlichten Zahlen begann ein Kurseinbruch bis zum 7. April 2025 um 31 Prozent. Hier zeigte der Aktienkurs am Niveau des alten Allzeithochs vom 2. Februar 2022 bei 152,10 Stärke. Aktuell notiert das Papier zum Kurs von rund 177,62 US-Dollar. In der näheren Zukunft können nur kartellrechtliche Risiken den Aktienkurs des Konzerns drücken. Die kommenden Monate dürften entscheidend sein, da Alphabet möglicherweise rechtliche Schritte einleitet oder alternative Strategien entwickelt, um einer Zerschlagung zu entgehen. Weiters ist das erwartete KGV 2025 bei aktuell 18,35 für einen Konzern in diesen Wachstumsfeldern als angemessen zu betrachten. Ein starker Kursverlust aufgrund einer überhöhten Bewertung wäre nicht das Thema.

Alphabet, Inc. Class C (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Dass Alphabet sein Handwerk versteht, zeigt der Wettbewerb zwischen dem hauseigenen KI-Modell „Gemini“ und dem bisherigen Platzhirsch „ChatGPT“. Mit einem Open End Turbo Long (WKN VG9NTY) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Alphabet Inc. in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,78 profitieren. Das Ziel sei bei 208,70 US-Dollar angenommen (6,74 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 155,97 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,17 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VG9NTY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,03 – 4,05 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 129,90 US-Dollar Basiswert: Alphabet, Inc. Class C KO-Schwelle: 129,90 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 177,62 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 6,74 Euro Hebel: 3,78 Kurschance: + 67 Prozent Quelle: Vontobel

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.