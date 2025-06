Weltfrieden sinkt drastisch

Zunehmende Todesfälle in Konflikten, sich verschärfende geopolitische Spannungen und das selbstbewusste Auftreten mittlerer Mächte treiben „die große Fragmentierung" voran – eine grundlegende Neugestaltung der globalen Ordnung, die den Beginn einer neuen geopolitischen Ära markiert. In Verbindung mit dem Machtkampf zwischen Großmächten, asymmetrischen Kriegstechnologien und der zunehmenden Verschuldung fragiler Volkswirtschaften ist die Wahrscheinlichkeit weiterer Konflikte hoch.

LONDON, 18. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Der heute vom Institute for Economics & Peace (IEP) veröffentlichte Global Peace Index (GPI) 2025 zeigt einen anhaltenden Rückgang der weltweiten Friedenslage, wobei viele wichtige Indikatoren, die großen Konflikten vorausgehen, so hoch sind wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg.

Wichtigste Ergebnisse:

• Der Weltfrieden befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit Einführung des Index, während die Bedingungen, die Konflikten vorausgehen, die schlechtesten seit dem Zweiten Weltkrieg sind.

• Die weltweite Friedenslage hat sich seit 2014 jedes Jahr verschlechtert, wobei sich die Lage in 100 Ländern im letzten Jahrzehnt verschlechtert hat.

• Derzeit gibt es 59 aktive staatliche Konflikte – die höchste Zahl seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Jahr 2024 wurden 152.000 konfliktbedingte Todesfälle verzeichnet.

• Im Jahr 2024 gab es 17 Länder mit über 1.000 Todesfällen aufgrund interner Konflikte, die höchste Zahl seit 1999, und weitere 18 Länder verzeichneten über 100 Todesfälle.

• Die Welt befindet sich an einem Wendepunkt, an dem globale Einfluss und Macht fragmentiert sind.

• Die Zahl der weltweit einflussreichen Länder hat sich seit dem Ende des Kalten Krieges fast verdreifacht und wird bis 2023 von 13 auf 34 steigen.

• Konflikte werden zunehmend internationaler: Im Jahr 2024 sind 78 Länder in Konflikte außerhalb ihrer Grenzen verwickelt.

• Die weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen von Gewalt beliefen sich im Jahr 2024 auf 19,97 Billionen USD, was 11,6 % des globalen BIP entspricht, wobei allein die Militärausgaben 2,7 Billionen USD ausmachten.

Die Welt befindet sich an einem Wendepunkt, und die Zahl der Staatenkonflikte ist so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Konflikte werden immer schwieriger zu gewinnen und immer kostspieliger – gleichzeitig sind die weltweiten Investitionen in Konfliktprävention drastisch zurückgegangen. Im Jahr 2024 verschlechterte sich die Friedenslage in 87 Ländern, während sie sich in 74 Ländern verbesserte. Einige Indikatoren zeigten jedoch im Jahr 2024 eine Verbesserung, insbesondere die Kriminalitäts- und Mordraten, die ihren langfristigen Trend fortsetzten.