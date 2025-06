Nintendo-Aktie auf neuem Allzeithoch: Switch 2 verkauft sich millionenfach

Die Nintendo-Aktie hat am Mittwoch ein neues Allzeithoch erreicht. Am Mittwochnachmittag japanischer Ortszeit kostete eine Aktie an der Börse Tokio 13.320 Yen. Auslöser der Rallye war der starke Verkaufsstart der neuen Konsole Switch 2: Innerhalb von nur vier Tagen wurden über 3,5 Millionen Einheiten verkauft – ein deutlich besserer Auftakt als bei dem Vorgängermodell vor acht Jahren.

Mit einem Tagesplus von zeitweise 7,1 Prozent setzt sich die Kursrallye fort – es war bereits der fünfte Gewinntag in Folge. Analysten führen das Anlegerinteresse nicht nur auf den operativen Erfolg, sondern auch auf makroökonomische Faktoren zurück. "Nachdem die USA und Japan beim G7-Gipfel keine Einigung zu Zöllen erzielen konnten, fließt Kapital verstärkt in Branchen, die weniger von Handelsbarrieren betroffen sind", sagte Hideki Yasuda von Toyo Securities gegenüber Bloomberg. Die Gaming-Industrie gilt als vergleichsweise resistent gegenüber geopolitischen Spannungen und Zollrisiken.