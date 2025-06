VOR DER VERHANDLUNG VOR DEM EUROPÄISCHEN GERICHTSHOF WIRD DIE ENTSCHEIDENDE ROLLE DES STOFFES IM PFLANZENSCHUTZ ERÖRTERT

LONDON, 18. Juni 2025 /PRNewswire/ -- UPL Corporation Ltd. (UPL Corp) - Teil der UPL Group Company (NSE: UPL) und (BSE: 512070) (LSE: UPL), ein globaler Anbieter von ganzheitlichen und nachhaltigen Lösungen für die Landwirtschaft, und das Center of Excellence in Regulatory Science in Agriculture (CERSA) an der North Carolina State University, eine nationale und internationale Ressource zur Förderung von Spitzenleistungen in der Regulierungswissenschaft in der Landwirtschaft, gaben bekannt, dass Landwirte, Forscher und Landwirtschaftsexperten aus aller Welt zum Global Mancozeb Summit im Rothamsted Research im Vereinigten Königreich zusammengekommen sind.

Dieses beispiellose Ereignis unterstreicht die entscheidende Rolle von Mancozeb, einem Multi-Site-Fungizid, in integrierten Strategien zur Krankheitsbekämpfung. Die vom CERSA veranstaltete und von UPL Corp unterstützte Konferenz unterstrich die globale Bedeutung von Mancozeb, während sich das Gericht der Europäischen Union auf die Verhandlung über dessen Verlängerung am 1. Juli vorbereitet.

„Mancozeb ist eine grundlegende Technologie für den Pflanzenschutz", erklärte Mike Frank, Geschäftsführer von UPL Corp, in seiner Eröffnungsrede auf dem Gipfel. „Es ist besonders wichtig für Landwirte, die Pilzkrankheiten bei Pflanzen wie Bananen, Sojabohnen, Kartoffeln sowie Obst und Gemüse bekämpfen. Es bietet zuverlässigen Schutz an mehreren Standorten, verhindert die Bildung von Resistenzen und sorgt für gleichbleibende Erträge. Diese Gespräche sind für die Zukunft der Landwirtschaft und das Wohlergehen unseres Planeten von entscheidender Bedeutung."

Mancozeb und seine entscheidende Rolle im Krankheitsmanagement

Seit der Aufhebung der Zulassung von Mancozeb in der EU im Jahr 2020 und im Vereinigten Königreich im Jahr 2024 stehen Landwirte in ganz Europa und darüber hinaus vor zunehmenden Herausforderungen bei der Bekämpfung von Pilzkrankheiten und Resistenzen gegen Single-Site-Fungizide. Das Fehlen von Mancozeb hat erhebliche Auswirkungen auf Kartoffel-, Obst- und Gemüsebauern, die dieses kostengünstige Mittel aufgrund seiner Mehrfachwirkung zum Schutz vor Krankheiten und zur Resistenzbekämpfung eingesetzt haben.