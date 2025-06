UBS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Anders als die deutsche Branchenkonkurrenz seien die Stuttgarter zurückhaltend mit Optimismus hinsichtlich eines möglichen US-Zolldeals, schrieb Patrick Hummel am Dienstagabend nach einer Roadshow in der Schweiz. Die Situation habe sich seit den ersten Signalen mit dem Quartalsbericht etwas beruhigt. Eine komplette Erholung der Margen auf das Niveau vor Trumps Zollgewitter erwarte man jedoch nicht./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 49,52EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2025, 07:08 Uhr) gehandelt.



