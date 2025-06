Nahost-Krise belastet weiter - Warten auf US-Notenbank

m0erk schrieb 16.06.25, 11:03

Bild: 16444_20250616110311_632754e1-d80a-4708-aef4-db4f8997fb62







DAX im 1-Minuten-Chart mit folgenden Indikatoren:



EMA(50) (rote Linie)



Bollinger Bänder (20,2) (grün)



RSI(14)



MACD (12, 26, 9)



Aufwärtsgerichteter Trendkanal



📊 Aktuelle Marktsituation (Stand des Charts):

Der DAX bewegt sich klar in einem aufwärtsgerichteten Trendkanal.



Der RSI liegt bei 65, nahe dem überkauften Bereich, aber noch nicht kritisch.



Der MACD ist positiv, aber zeigt eine leichte Konvergenz – also Vorsicht vor kurzfristiger Schwäche.



🎯 Strategien für Daytrading heute (basierend auf dem Chart):

🔹 1. Trendfolge mit Rücksetzern

Setup: Long-Einstieg bei Berührung der unteren Trendkanal-Linie oder der unteren Bollinger-Band-Linie (BB)

Stop-Loss: Knapp unter dem Kanal

Take-Profit: Obere Kanalgrenze oder obere Bollinger-Band

Indikatoren nutzen:



RSI zwischen 40–50 → gute Long-Chance



MACD-Kreuzung nach oben → Bestätigung



🔹 2. Range-Breakout + Retest

Falls der DAX aus dem Kanal nach oben ausbricht, kann man auf den Retest des oberen Kanals auf Long setzen.

Einstieg: Beim Retest

Stop: Unter die Ausbruchszone

Ziel: 15–25 Punkte je nach Momentum



🔹 3. Scalping bei Volatilitätsspitzen

Wenn der DAX schnell an das obere BB läuft + RSI über 70, kann man einen Short-Scalp versuchen (Kontra-Strategie).

Achtung: Nur mit engen Stops (z. B. 5 Punkte)

Nur bei starker Überhitzung + Umkehrkerze (z. B. Doji, Shooting Star)



🛑 Wann nicht traden?

RSI über 70 + MACD zeigt abnehmende Dynamik → Überkauft, Gefahr eines Pullbacks



Kanal wird gebrochen nach unten → Trendwechsel prüfen



Enge BBs + seitwärts → keine Richtung, warten!