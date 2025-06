JPMORGAN stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 20,80 auf 21,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das mittelfristige Wachstumspotenzial für den Zinsüberschuss im Geschäftskundenbereich werde immer noch deutlich unterschätzt, schrieb Delphine Lee in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Und das profitable Privatkundengeschäft in den Niederlanden und Deutschland bleibe einer der wichtigsten Treiber für die Bank./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 17,86EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2025, 07:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21,50

Kursziel alt: 20,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A