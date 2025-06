JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 2650 auf 2600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Halbjahreszahlen Ende Juli passte Chiara Battistini in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung ihr Bewertungsmodell an die jüngsten Wechselkursveränderungen sowie Branchentrends an. Ihre Jahresprognosen für den Luxusgüterkonzern senkte sie um 2 bis 3 Prozent. Hermes dürfte zwar erneut als eine der stärksten Marken im Sektor glänzen. Doch die Geschäftszahlen hätten kurzfristig wenig positives Überraschungspotenzial. Auch angesichts der Bewertung sei der Spielraum der Aktie nach oben begrenzt./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 18:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 2.288EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.