Meta will OpenAI-Topköpfe mit Mega-Boni abwerben!

In einem Podcast mit dem Titel "Uncapped", gehostet von Altmans Bruder Jack Altman, sprach der CEO ungewöhnlich offen über den aggressiven Rekrutierungsansatz von Meta und kritisierte das Vorgehen scharf.

Der Wettbewerb um die besten Köpfe im Bereich künstliche Intelligenz erreicht neue Höhen: Laut OpenAI-CEO Sam Altman bietet Meta Platforms hochrangigen Mitarbeitenden seines Unternehmens bis zu 100 Millionen US-Dollar an Signing-Boni – und noch höhere jährliche Gesamtvergütungen, um die besten Talente für den Aufbau einer Superintelligenz-Einheit zu gewinnen.

"Sie haben damit begonnen, vielen Leuten in unserem Team gigantische Angebote zu machen – 100 Millionen US-Dollar Unterzeichnungsbonus, noch mehr als Jahreskompensation", sagte Altman. "Ich bin froh, dass bislang keiner unserer besten Leute das Angebot angenommen hat."

Zuckerberg persönlich involviert – Milliarden-Investitionen in neue KI-Offensive

Die Enthüllung kommt nur wenige Tage nach Metas bekanntgewordener Beteiligung an Scale AI. Das Unternehmen hatte eine 49-Prozent-Beteiligung an dem Daten-Labeling-Startup für 14,3 Milliarden US-Dollar erworben. Dessen Gründer und CEO, Alexandr Wang, wechselt zu Meta und übernimmt dort die Leitung eines neuen Forschungslabors mit dem ambitionierten Ziel: Superintelligenz – eine KI, die den Menschen übertrifft.

Meta-CEO Mark Zuckerberg soll laut Bloomberg-Berichten persönlich in die Abwerbungsversuche involviert sein. Neben Wang holte Meta jüngst Jack Rae, einen führenden Forscher von Google DeepMind, an Bord. Insider berichten, dass Zuckerberg zunehmend ungeduldig über Metas Fortschritte im KI-Bereich sei und bereit ist, "Milliarden für Top-Talente zu investieren". Meta vs. OpenAI – Ein Konkurrenzkampf um Zukunftstechnologie

Altman beschrieb Metas Vorgehen als Zeichen eines tiefen Wettbewerbsdenkens: "Ich habe gehört, dass Meta uns als ihren größten Konkurrenten betrachtet", sagte er im Podcast. Gleichzeitig ließ er keinen Zweifel daran, wie er die Strategie des Rivalen bewertet:

"Ich denke, wenn man nur versucht, OpenAI zu kopieren, funktioniert das einfach nicht. Man läuft immer der Konkurrenz hinterher, anstatt echte Innovationskultur aufzubauen."

Auch das Vergütungsmodell kritisierte Altman offen: Hohe garantierte Einstiegsgehälter stünden im Widerspruch zu einer auf Vision und langfristigem Impact ausgelegten Arbeitsweise. "Das zieht Leute an, die auf das Geld aus sind, nicht auf die Mission."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

