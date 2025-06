Caterpillar verliert an Dynamik

Obwohl gleich zwei wichtige Long-Signale von hoher Bedeutung in der Caterpillar-Aktie vorliegen, lässt die erwartete Aufwärtsdynamik etwas zu wünschen übrig. Sollten sich die beiden Tageskerzen vom Mittwoch und Montag dieser Woche als Doppelhoch erweisen, könnte es noch einmal im Rahmen eines Pullbacks zurück auf die Nackenlinie bei 355,55 US-Dollar talwärts gehen. Spätestens am EMA 200 (roter Durchschnitt) bei aktuell 345,05 US-Dollar sollte eine Konsolidierung enden, damit das im Vorfeld aktivierte Kaufsignal nicht vollständig negiert wird. Zeitgleich würde ein kleiner Rücksetzer jedoch auch die Möglichkeit bieten, sich auf einem günstigeren Preisniveau auf die Long-Seite zu stellen. Nach technischer Auswertung wird nämlich für das Papier immer noch ein Anstieg an 369,66 und darüber in den Bereich von 380,81 US-Dollar favorisiert. Unterhalb von 340,00 US-Dollar würde ein Kurslückenschluss mit entsprechenden Abschlagsrisiken zurück auf 327,74 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden und tendenziell eine Short-Variante begünstigen.

Trading-Strategie: