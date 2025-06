DAX auf Richtungssuche

Kurzfristig befindet sich der DAX im Bereich der Märzhochs bei 23.476 Punkten auf Richtungssuche, die Donnerstags- und Dienstagskerze könnte jedoch einen hoffnungsvollen Doppelboden bilden und einen Anstieg an 23.911 und darüber rund 24.000 Punkte ermöglichen. Von da aus wird jedoch eine zweite Korrekturwelle auf insgesamt 23.000 Punkte erwartet. Scheitert ein nachhaltiger Boden in diesem Bereich, müssten sogar Abschläge auf 22.320 Punkte zwingend eingeplant werden und würden sich für ein neuerliches Short-Investment anbieten. Die potenziellen Umkehrmarken sind bekannt und können nach Topping-Mustern untersucht werden. Gelingt es dagegen Kurse von über 24.150 Punkten auf Tagesbasis durchzusetzen, würde ein Gipfelsturm mit Anstiegschancen an 24.479 Punkte entstehen. Vorläufig wird aber an einer weiteren Konsolidierung festgehalten.

Aktuelle Lage