BERNSTEIN RESEARCH stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. 2025 stehe bei der Elektro-Revolution der Fahrzeughersteller die zunehmende weltweite Divergenz im Fokus, schrieb Harry Martin im am Mittwoch vorliegenden, jährlichen Branchenüberblick des US-Analysehauses zu diesem Thema. China gehe beim Wachstum und bei den Innovationen voran, wogegen der Westen wegen der Nachfrageschwäche, politischer Unsicherheit und steigenden Kosten hinterherhinke. Im Nutzfahrzeugbereich gehe der Veränderungsprozess auch in China langsamer voran als bei den Autobauern. Strukturelle Risiken für die gesamte Branche seien Disruptionen bei etablierten Wettbewerbsvorteilen sowie geringere zukünftige Renditen aufgrund des Investitionsbedarfs./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 16:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2025 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 28,06EUR auf Tradegate (17. Juni 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.