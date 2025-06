Voxel skaliert KI-gestützte Plattform für Sicherheit am Arbeitsplatz mit internationaler Expansion auf fünf Kontinenten

ROTTERDAM, Niederlande, 18. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Voxel, das Unternehmen für Computer Vision AI, das die Sicherheit und das Risiko am Arbeitsplatz revolutioniert, gab heute seine internationale Expansion auf fünf Kontinente bekannt, die durch die wachsende Nachfrage bestehender multinationaler Kundschaft angetrieben wird. Diese Ankündigung erfolgt kurz nach der Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 44 Millionen US-Dollar und fällt mit der Verleihung des prestigeträchtigen TT Club Innovation in Safety Award auf der TOC Europe, einer Konferenz für Fachleute aus den Bereichen Container Supply Chain und Hafen in Rotterdam, Niederlande, zusammen.

Globale Expansion nach der Serie-B-Finanzierungsrunde des Unternehmens in Höhe von 44 Millionen US-Dollar und der Auszeichnung mit dem TT Club Innovation in Safety Award.

Angesichts der Tatsache, dass 2,78 Millionen Beschäftigte weltweit jedes Jahr durch arbeitsbedingte Vorfälle ihr Leben verlieren, kommt die internationale Expansion von Voxel zu einem kritischen Zeitpunkt, an dem Unternehmen dringend KI-gestützte Sicherheitslösungen benötigen, um von einer reaktiven zu einer proaktiven Sicherheitsstrategie am Arbeitsplatz überzugehen. Die Plattform des Unternehmens, die bestehende Sicherheitskamera-Infrastrukturen in proaktive Sicherheitssysteme umwandelt, hat bei Kunden bereits große Wirkung gezeigt: Ein Kunde meldete, dass die Kosten für Schadenersatzansprüche von Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr um 85 % gesunken sind, während ein anderer Kunde einen Rückgang der Anzahl an Verletzungen um 56 % verzeichnete. Durch Gefahrenerkennung in Echtzeit und vorausschauende Sicherheitserkenntnisse ermöglicht die Technologie von Voxel Unternehmen, die betriebliche Transparenz zu verbessern und Zwischenfälle am Arbeitsplatz unabhängig vom Standort zu reduzieren.

Um sein internationales Wachstum zu unterstützen, bringt Voxel die Plattform in mehreren Sprachen heraus, unter anderem in Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Polnisch, Vietnamesisch, Malaiisch und Japanisch. Dadurch wird sichergestellt, dass die Beschäftigten an der Front und Sicherheitsmanager Zugang zu wichtigen Sicherheitsinformationen in ihrer Muttersprache haben, was die Akzeptanz sowie die Effektivität verbessert. Die hybride Cloud-Architektur von Voxel ermöglicht Kunden außerdem eine globale Skalierung und bietet eine zentrale Plattform für unternehmensweite Einblicke in Sicherheits- und Risikoaspekte. Darüber hinaus hat Voxel umfassende Maßnahmen im Einklang mit der DSGVO und anderen länderspezifischen Datenschutzbestimmungen eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Plattform die lokalen Datenschutzanforderungen in diesen internationalen Märkten erfüllt.