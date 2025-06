VW schlägt Tesla mit Robotaxi-Revolution – Uber ist schon an Bord!

Mit dem ID.Buzz AD hat Volkswagen am Dienstagabend in Hamburg sein erstes serienreifes Robotaxi vorgestellt – und steigt damit in ein völlig neues Geschäftsfeld ein. Der autonome Elektrobus soll ab Ende 2026 in Europa und den USA zum Einsatz kommen und richtet sich gezielt an Flottenbetreiber. "Damit positioniert sich der Volkswagen-Konzern in der Spitzengruppe eines milliardenschweren globalen Wachstumsmarkts", zitiert das Handelsblatt Konzernchef Oliver Blume.

Im Gegensatz zu Tesla oder Waymo setzt VW auf ein B2B-Modell: Das Fahrzeug wird inklusive Software, Buchungs-App und Wartungspaket angeboten. In den USA ist bereits ein Deal mit Uber über 10.000 Fahrzeuge vereinbart. In Europa plant VW Kooperationen mit Verkehrsverbünden. Produziert wird der ID.Buzz AD im Werk Hannover.