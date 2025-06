Deutsche Pfandbriefbank will deutschen Immobilieninvestor kaufen

krosstscheck schrieb 12.06.25, 10:19

Einige Poster hier im Forum scheinen eine sehr naive eindimensionale Sicht auf das Börsengeschehen zu haben, indem sie sich sozusagen Wunschstrohhalme basteln an denen sie sich dann festklammern. An der Spitze der Großinvestor, der mit Kreditmillionen jongliert, bei dem man eigentlich ein professionelleres Börsenverständnis voraussetzen müßte. Ein besonders krasses Beispiel ist die Gewinn-AbwertungsstrohhalmTheorie. Die einfache Rechnung dieser Theorie ‚sinkende Abwertungen und Rücklagen führen zu höheren Gewinnen‘ zeigt ein ausgesprochen simples Börsenverständnis, welches der komplexeren Börsenrealität bei weitem nicht gerecht wird. Wenn man die Zahlen von Q1/25 mit den Zahlen von Q1/24 vergleicht kann man das leicht belegen.

Die Abwertungen/Rücklagen sind im Vergleich zu Q1/24 in Q1/25 um 21 mio. gesunken. Trotz dieses massiven Rückganges ist auch der Gewinn in Q1/25 um mehrere Millionen eingebrochen.

Mich würde die Antwort des Millionenjongleurs schon interessieren, wie er diesen Widerspruch zur Gewinn-AbwertungsstrohhalmTheorie erklärt?