Trump verlängert Frist für TikTok-Verkauf erneut

TikTok-Nutzer in den USA können vorerst aufatmen: Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, will US-Präsident Donald Trump die Frist für den Verkauf der US-Aktivitäten der beliebten Kurzvideo-App durch den chinesischen Mutterkonzern ByteDance um weitere 90 Tage verlängern. Das Weiße Haus bestätigte dies am Dienstag. Ursprünglich hätte ByteDance die US-Vermögenswerte von TikTok bis zum 19. Juni veräußern oder den Betrieb einstellen müssen – laut Gesetz wäre dies ohne "signifikanten Fortschritt" zwingend gewesen.

Doch Trump greift erneut per Dekret ein: "Der Präsident wird diese Woche eine weitere Executive Order unterzeichnen, damit TikTok online bleibt", sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt. Die neue Deadline würde damit auf Mitte September fallen. Trump wolle verhindern, dass die App abgeschaltet wird, und die kommenden drei Monate nutzen, um einen sicheren Verkauf abzuschließen.