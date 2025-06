Forge Resources gibt sichtbares Gold und fortgesetzte Porphyr-Mineralisierung im Projekt Alotta, Yukon, bekannt

Vancouver, British Columbia--(17. Juni 2025) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG) (OTCQB: FRGGF) (FWB: 5YZ) („FRG“ oder das „Unternehmen“) freut sich, zwei Vorkommen von sichtbarem Gold in Bohrloch ALT-25-009 mit fortgesetzter sichtbarer Verifizierung von Porphyr-Mineralisierung, -Gängen und -Alterierung in Bohrlöchern der Phase 1 im Programm 2025 in Alotta bekanntzugeben.

Ergänzend zur Pressemeldung vom 12. Juni 2025 bestätigt sich die Fortsetzung der sichtbaren Verifizierung signifikanter Porphyr-Mineralisierung, -Gänge und -Alterierung aus den Bohrlöchern ALT-25-009 und 010. Bohrloch ALT-25-011 wird derzeit geprüft (Abbildung 1). Die Phase 1 des Bohrprogramms 2025 ist auf die Prüfung mehrerer Ziele in einem 4 km x 2 km großen Gebiet geochemischer Bodenanomalien und geophysikalischer Anomalien ausgerichtet.

Highlights der Bohrungen:

- Alterierung und Mineralisierung, die mit einem großen Porphyr-System übereinstimmen, wurden in allen bisher durchgeführten Bohrungen im Jahr 2025 beobachtet;

- Sichtbares Gold wurde in zwei separaten polymetallischen Quarz-Sulfid-Gängen in Bohrloch ALT-25-009 beobachtet;

- In der Payoff Zone stieß Bohrloch ALT-25-009 auf zahlreiche Quarz-Sulfid-Gänge (Pyrit, Pyrrhotin, Molybdänit, Chalkopyrit) und polymetallische Gänge (Pyrit, Pyrrhotin, Arsenopyrit, Molybdänit, Sphalerit und Galen);

- In der Severance Zone durchteufte Bohrloch ALT-25-010 Porphyr-Gänge, -Mineralisierung und -Alterierung, die in der Tiefe zunehmen;

- Quarz-Pyrit-Molybdänit-Gänge und schmale Abschnitte von Quarz-Pyrit-Chalkopyrit-Gängen und -Brekzien werden in Bohrloch ALT-25-010 häufig angetroffen.

Alle bisherigen Bohrlöcher durchteuften mineralisierte und alterierte Porphyr-Intrusionen, von denen angenommen wird, dass sie Teil der regional bedeutenden Casino Suite sind – einer magmatischen Einheit aus der späten Kreidezeit, die beachtliche Mineralvorkommen in Form von Porphyr-Gängen im Goldgürtel Dawson Range, einschließlich des Kupfer-Molybdän-Gold-Porphyr-Vorkommens Casino, beherbergt.

Lorne Warner, P.Geo führt aus: „Das Vorhandensein von sichtbarem Gold und die in mehreren Bohrlöchern beobachtete Porphyr-Mineralisierung unterstützen das Potenzial einer bedeutenden Ressourcenentwicklung im Projekt Alotta. Zunehmende Alterierung und Mineralisierung sind vielversprechende Indikatoren für ein gut entwickeltes Mineralsystem.“

Abbildung 1. Bohrplan der ausgeführten und geplanten Diamantbohrlöcher der Phase 1

ALT-25-009 (ausgeführt)

Südliche Payoff Zone

Bohrausrichtung: 225o

Neigung: -60

Bohrlochende: 252 m

Bohrloch ALT-25-009 wurde von der gleichen Bohrplattform wie ALT-25-008 aus angelegt (Abbildung 1). Der Bohrkragen wurde in Granodiorit der Whitehorse Suite ausgeführt. Die Alterierung ist an der Oberfläche des Bohrlochs schwach ausgeprägt und nimmt in der Tiefe zu. Der Granodiorit weist Brekzien in Form von Intrusionen von Quarz-Feldspat-Porphyr auf. Die damit verbundenen hydrothermalen Flüssigkeiten und Gesteinsfragmente werden von einer von Biotin dominierten Matrix zementiert, die von unterschiedlich intensiver Silifizierung überlagert wird. Chlorit- und Serizit-Alterierung überlagert die Silifizierung und nimmt in der Tiefe zu. In einer Tiefe von ungefähr 110 Metern wurde auf einen stark-alterierten Quarz-Feldspat-Porphyr getroffen.

Die Mineralisierung in dem Bohrloch ist durch reichhaltige Millimeter bis Zentimeter mächtige Quarz- und Quarz-Sulfid-(Pyrit)-Gänge und -Adern, und weiter verbreitete Zentimeter mächtige polymetallische Quarz-, Sulfid-(Pyrit, Pyrrhotin, Sphalerit ± Chalkopyrit und Molybdänit)-Gänge charakterisiert (Abbildung 2). An zwei separaten Stellen (Tiefe von 108 m und 149 m) wurde sichtbares Gold in Quarz-Gängen entdeckt, die auch Pyrit und Pyrrhotin enthalten (Abbildungen 3 und 4). In einer Tiefe von ungefähr 150 Metern werden Quarz-Chalkopyrit-Pyrit-Gänge von gutentwickelten Serizit- und Chlorit-Alterationssäumen (Selvages) durchschnitten (Abbildung 5).

Abbildung 2. ALT-25-009 (66 m Tiefe). Später Karbonat-Gang durchschneidet einen polymetallischen, Pyrit-, Pyrrhotin-, Arsenopyrit- und Sphalerit-haltigen Quarz-Sulfid-Gang in einem stark alterierten Quarz-Feldspat-Porphyr.

Abbildung 3. ALT-25-009 (108 m Tiefe). Später Quarz-Sulfid-Gang mit sichtbarem Gold. Aufgenommen durch eine 10x Handlinse.

Abbildung 4. ALT-25-009 (149 m Tiefe). Quarz-Sulfid-Ader mit sichtbarem Gold und Bismut. Aufgenommen durch eine 20x Handlinse.

Abbildung 5. ALT-25-009 (150 m Tiefe). Quarz-Pyrit-Chalkopyrit-Gang mit stark alteriertem Porphyr aus der südlichen Payoff Zone.

Abbildung 6. ALT-25-009 (156 m Tiefe). Quarz-Sulfid-Gang mit Serizit- und Chlorit-Gang-Säumen, entwickelt in stark Chlorit-, Serizit- und Silica-alteriertem Porphyr aus der südlichen Payoff Zone.

ALT-25-010 (ausgeführt)

Südliche Severance Zone

Bohrausrichtung: 090o

Neigung: -55

Bohrlochende: 291 m

Bohrloch ALT-25-010 wurde in der südlichen Severance Zone zur Prüfung übereinstimmender geochemischer Gold-, Kupfer- und Molybdän-Bodenanomalien, die von geophysikalischen Anomalien hoher und geringer magnetischer Wiederaufladbarkeit überlagert werden, angelegt (Abbildungen 7 und 8). Der Bohrkragen des Bohrlochs wurde in stark alteriertem Granodiorit mit hydrothermalen Brekzien ausgeführt. Quarz-Sulfid-Gänge mit unterschiedlichen Gangdichten wurden überall im Bohrloch festgestellt. Das Bohrloch dringt durch einen Brekzienkontakt zwischen Granodiorit- und Quarz-Feldspat-Porphyr-Gestein. Beide Gesteinsarten sind stark alteriert mit Fragmenten von Granodiorit im Porphyr.

Pyrit, Molybdänit und Pyrrhotin treten an vielen Stellen des Bohrlochs auf, Molybdänit wird häufig in Quarz-Gängen und -Adern angetroffen. Chalkopyrit ist weniger häufig, wird aber in einzelnen Gängen und in der Matrix der Brekzien festgestellt (Abbildung 9). Alterierung und Gänge setzen sich in der Tiefe fort (Abbildung 10).

Abbildung 7. ALT-25-010 (28,5 m Tiefe). Quarz-Sulfid-Gänge (Pyrit, Molybdänit) entwickelten sich in alteriertem Granodiorit aus der südlichen Severance Zone.

Abbildung 8. ALT-25-010 (33 m Tiefe). Quarz-Sulfid-Gänge entwickelten sich in alteriertem Granodiorit aus der südlichen Severance Zone.

Abbildung 9. ALT-25-010 (205 m Tiefe). Quarz-Sulfid-Gänge in stark alteriertem Granodiorit mit Brekzien. Die Sulfid-Mineralisierung in der Matrix der Brekzien enthält Pyrit, Pyrrhotin, Chalkopyrit und Molybdänit.

Abbildung 10. ALT-25-010 (236 m Tiefe). Quarz-Molybdänit-Gang in alteriertem Granodiorit aus der südlichen Severance Zone.

Nähe zu nachgewiesenen Ressourcen

Die Liegenschaft Alotta umfasst jetzt 230 Mineralkonzessionen und ein Gebiet von ungefähr 4.723 Hektar in einem geologischen Umfeld, das dem Vorkommen Casino von Western Copper and Gold ähnelt. Casino liegt 50 Kilometer südöstlich. Das Vorkommen ist eines der wirtschaftlichsten, im „Greenfield“-Stadium befindliche Kupfer-Gold-Bergbauprojekt weltweit und zählt zu den größten, nicht entwickelten Top-Ten-Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommen der Welt.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert. Dabei handelt es sich um ein vielversprechendes Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 230 Mineralclaims umfasst, die sich über 4.723 Hektar erstrecken und 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im nicht vergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegen.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 80%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander (Kolumbien) entwickelt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Qualifizierter Sachverständiger

Lorne Warner, President und P.Geo, ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

“PJ Murphy”, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Erschließung seiner Konzessionsgebiete. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir berufen uns auf Safe-Harbor-Regelungen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Forge Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 0,408EUR auf Tradegate (18. Juni 2025, 08:25 Uhr) gehandelt.