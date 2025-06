Handelskooperationen für die Kaffeeindustrie bei Nebenveranstaltung der China-Afrika-Expo vorgestellt

BEIJING, 18. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Eine Werbeveranstaltung der Kaffeeindustrie, die während der 4. China-Afrika-Wirtschafts- und Handelsmesse (CAETE) stattfand, bestätigte erneut, wie sehr sich ein chinesischer Landkreis bemüht, die Öffnung des Landes zu nutzen, um neue Wachstumsmotoren zu fördern.

Der Landkreis Changsha in der Provinz Hunan in Zentralchina, der zur Provinzhauptstadt Changsha gehört, hat einen Industriepark für die Kaffeeproduktion geplant, um die Lücke in der Wertschöpfungskette für hochwertigen Kaffee aus afrikanischen Bohnen in China zu schließen.