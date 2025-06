DZ BANK stuft BEIERSDORF AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Beiersdorf von 150 auf 144 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul geht davon aus, dass die Konsensschätzungen im Vorfeld des Berichts zum zweiten Quartal sinken. Denn Nivea dürfte unter der konjunkturbedingten Verlangsamung des globalen Hautpflege-Massenmarkts leiden, schrieb er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Report. Er hält die Jahresziele der Hamburger aber noch für erreichbar./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2025 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2025 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 108,1EUR auf Tradegate (18. Juni 2025, 08:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A